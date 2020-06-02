Çaldıran'da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri denetlendi Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren yürütülen normalleşme süreciyle birlikte Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren yürütülen normalleşme süreciyle birlikte Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Açıklanan normalleşme sürecinin ardından zabıta ekipleri ilçede bulunan lokanta, kafe ve kahvehane gibi insan yoğunluğunun bulunabileceği yerlerde denetimler yapıyor. Yapılan denetimlerde oturulması gereken mekanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapılarak maske dağıtıldı. Açılan iş yerlerinde asla maskesiz oturulamayacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere neden olan pandemi sürecinin normalleşmesinin ardından zabıta ekiplerimiz denetimlerini arttırdı. Açılan lokanta, kafe ve kahvehane gibi insan yoğunluğunun bulunabileceği yerlerde denetimlerimiz daha da sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde masalarda sosyal mesafe kuralları hatırlatılarak, maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu tür mekanlarda maskesiz bulunanlar hakkında cezai işlemler uygulanacaktır. Pandemi süresince zabıta ekiplerimiz tarafından denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA