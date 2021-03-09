Çaldıran'da 'Love Erdoğan' pankartı
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Çaldıran'da 'Love Erdoğan' pankartı

09.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:15
Çaldıran'da 'Love Erdoğan' pankartı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van'ın Çaldıran ilçesinde "Love Erdoğan" pankartı asıldı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van'ın Çaldıran ilçesinde "Love Erdoğan" pankartı asıldı.

FETÖ terör örgütü tarafından ledlere "Stop Erdoğan" yazılmasının ardından Çaldıran Belediye Başkanlığı binası önüne tepki amaçlı "Love Erdoğan" pankartı asıldı. Çaldıran'da büyük memnuniyetle karşılanan 'Love Erdoğan' yazılı pankart, gençlerden de büyük ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben Çaldıran ilçesinde 'Love Erdoğan' pankartı astıklarını söyledi. Ensari, "FETÖ terör örgütü tarafından yapılan bu davranışı şiddetler kınıyoruz. ABD'de yapılan davranış ilçe halkımız tarafından da şiddetle kınanıyor. Çaldıran Belediyesi olarak New York kentinde yapılan çirkin davranışa Çaldıran'dan tokat gibi cevap verdik. Belediyemizin önüne 'Love Erdoğan' pankartı astırdık. Mesajımızın gerekli yerlere ulaşacağından eminiz. 15 Temmuz'da ülkemizi bölemedikleri gibi bugün de bu tür karalamalarla bizleri bölmeye çalışıyorlar. Halk olarak bu ve buna benzer çirkin davranışlara izin vermeyeceğiz" dedi.

İlçe halkı ise belediye binası önüne asılan "Love Erdoğan" pankartını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Dünya lideri Erdoğan'a yapılan çirkin karalamayı kınıyoruz. Her zaman bu ülkenin bekçiliğini yapacağız ve bu ülke uğruna her zaman şehadet şerbeti içmeye hazırız. Başkan Ensari'ye de bu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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