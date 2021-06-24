Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi

Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Belediye Başkanlığı tarafından hizmet binasının bahçesine kurulan stantta Covid-19 aşısı yapılıyor.

Van'ın Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Belediye Başkanlığı tarafından hizmet binasının bahçesine kurulan stantta Covid-19 aşısı yapılıyor.

Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Belediye Başkanlığı tarafından hizmet binasının bahçesine kurulan Covid-19 aşısı stantına her geçen gün ilgi artıyor. Belediye Başkanı Şefik Ensari, aşı stantını dolaşak burada aşı olan vatandaşlara aşılamanın faydalarını anlattı. Aşılarını yaptıran vatandaşlara Çaldıran Belediyesi ikramlarda da bulunuyor. Eski günlere dönmenin tek yolunu toplumun her kesiminin aşı olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çin'de başlayıp dünyaya yayılan pandemi yüzbinlerce insanın ölümüne yol açtı. İki yıldır ülkemizde sürdürülen pandemi sürecinde devletimiz vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli her türlü çalışmaları yaptı ve yapmaya da devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün talebi doğrultusun da belediyemizin kurduğu aşı stantın da aşılama hizmeti verilmeye devam ediyor. Her kesimden insanın stanta gelerek burada Biontech aşısı yaptırabiliyor günde ortalama 200 kişi, doktor ve hemşireler eşliğinde aşı yaptırıyor. 25 yaş üstü vatandaşa 1 ve 2 doz aşısı yapılan stanta belediyemiz tarafından çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Pandemi sürecinden kurtulmanın ve eski güzel günleri yaşamanın yolu kurallara uyarak aşı olmaktan geçer. Temennimiz her yaştan vatandaşımızın aşısını yaptırmasıdır bu hizmetin her kesimden vatandaşımıza ulaşması için elimizden gelebilecek her türlü hizmeti yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Aşılarını yaptıran vatandaşlar ise çarşı merkezinde kurulan standa giderek aşılarını olduklarını belirterek, "Stantta doktor ve hemşireler tarafından korona virüs aşısını yaptırıyoruz. Bizlere gerekli her türlü bilgileri vererek aşımızı yaptırıyoruz. Stantın kurulması ile birlikte sıra beklemeden anında aşılarımızı oluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Umarız bir an önce pandemi sürecinden kurtulur sosyal mesafe ve maskelerin olmadığı güzel günlerimize döneriz" dediler. - VAN

Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi
Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi
Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Rafet El Roman Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaldıran'da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:05:47. #1.16#

title