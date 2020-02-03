Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları

03.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:14

Van'ın Çaldıran ilçesinde geçen hafta etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde yolların açık tutulması için çaba gösteren belediye karla mücadele ekipleri okulların bahçesindeki karları da temizleyerek yaşam alanlarının dışına taşıdı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da etkili olan karın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Ensari, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki yollarımızın açılmasının ardından buzlanmaya karşı önlemler alıyoruz. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle tüm okullarımızın bahçesini ve çevre yollarını kardan temizledik." diye konuştu.

Kaynak: AA