Çaldıran'da kadına yönelik şiddeti anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı
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Çaldıran'da kadına yönelik şiddeti anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı

08.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:23
Çaldıran'da kadına yönelik şiddeti anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı

Van'ın Çaldıran Belediyesince, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf sergisi ilgi gördü.

Van'ın Çaldıran Belediyesince, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf sergisi ilgi gördü.

Belediye bahçesinde, fotoğraf sanatçısı Necmettin Karaca'nın fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ile Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen sergiyi gezen Ensari ve beraberindekiler, sergilenen 30 fotoğraf hakkında bilgi aldı.

Sergiyi ziyaret eden kadınlara keman dinletisi sunuldu, karanfil ve hediyeler verildi.

Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri ile Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.

Şiddete maruz kalan kadınların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kadına uygulanan şiddeti konu alan fotoğraflardan oluşan sergiyi açtıkların belirten Ensari, şunları kaydetti:

"Sergimiz sadece bu güne mahsus olmayacak. Haftanın belirli günlerinde köylerimizde bulunan okullarımızda bu fotoğraflar sergilenecek. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve duyarlılıklarının artırılması için sempozyumlar da düzenlenecek. Belediye olarak kurduğumuz beyaz masa birimindeki çalışma arkadaşlarımız, kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında görevlendirdik."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle de serginin önemine değinerek, kadınlar gününü kutladı.

Ensari, Gülle ve Keskin, daha sonra ilçedeki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek kadın çalışanlara çiçek ve hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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