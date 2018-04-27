Çaldıran'da İşçi Alımı

Çaldıran Belediyesi bünyesinde 11 ay istihdam edilecek 92 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Erkeklerde 35 yaş üstü, kadınlarda ise yaş sınırlandırmasının bulunmadığı Çalışma ve İş Kurumu (İş- Kur) işçi alımı için başvuruda bulunan 205 kişi arasında kura çekimi yapıldı.

Belediyede istihdam edilecek 92 işçi kura ile belirlenirken, yedek olarak da 92 kişi belirlendi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Tekin Dundar, her vatandaşa eşit ve adil davrandıklarını söyledi.

Kaymakam Dundar, "Belediyeye vekil olarak atandığımız günden bu yana her vatandaşımıza ve mahallemize eşit ve adil davrandık. Bu bizdendir, diğeri değildir düşünmedik. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her vatandaş bizim için aynıdır. Vatandaşlarımıza yaptığımız eşit hizmetlerde olduğu gibi işçi alımında da eşit davrandık. Noter ve alınacak işçilerin huzurunda kuralar çekilerek gerçekleşti. Alınacak İş-Kur elemanları, ilçemizde 11 ay boyunca vatandaşlarımıza hizmet edeceklerdir."