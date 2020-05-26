Çaldıran'da fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor
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Çaldıran'da fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çaldıran'da fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor Fırtına nedeniyle yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken bir minare ise yıkıldı Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken, hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

26.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:59

Çaldıran'da fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Fırtına nedeniyle yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken bir minare ise yıkıldı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken, hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Çaldıran ilçesinde dün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve bağlı kırsal mahallede yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken, bir minare yıkıldı, onlarca ağaç devrildi. Çaldıran Belediyesinden bir ekip, kırsal mahallelerde incelemelerde bulunarak hasarı tespit etmeye çalışıyor. Belediyenin başlattığı hasar tespit çalışmasında 20 kırsal mahallede 200'den fazla evin çatısının uçtuğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde son 50 yılın en şiddetli fırtınasıyla karşı karşıya kaldık. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtına, ilçe merkezi ve kırsal mahallemizde ciddi anlamda hasara yol açmış bulunmaktadır. Fırtınanın ardından belediyemize ait teknik ekipler mahalleleri tek tek dolaşarak hasar tespit çalışmalarında bulunuyor. İlk belirlemelere göre 20 mahallemizde 200'den fazla ev ve 25 okulumuzun çatısı uçmuş. Onlarca ağaç devrilmiş. Birçok yapının duvarıyla birlikte bir minare de yıkılmış. Hasar tespit çalışmalarının ardından Çaldıran Belediyesi olarak yaraların sarılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Çaldıran'da fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

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