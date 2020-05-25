Çaldıran'da fırtına çatıları uçurdu
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Çaldıran'da fırtına çatıları uçurdu

Çaldıran'da fırtına çatıları uçurdu Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

25.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:57

Çaldıran'da fırtına çatıları uçurdu

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde dün gece etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sarıçimen Mahallesi'nde yaklaşık 35 evle birlikte yeni yapılan ilkokul binasının da çatısı uçtu. Evinin çatısı uçan Fettah Erdoğan, dün geceden beri etkili olan fırtınadan dolayı zor anlar yaşadıklarını belirterek, mahalledeki birçok evin çatısının uçtuğunu söyledi. Birçok elektrik direğinin de devrildiğini kaydeden Erdoğan, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge için fırtına uyarısı yapılarak, "Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kuvvetli güneyli rüzgarın, Van'ın kuzeyinde Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Çaldıran'da fırtına çatıları uçurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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