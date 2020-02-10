: Çaldıran'da "düzensiz göçmenlerin donduğu" ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı

10.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:42

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarının ardından bölgede ekipler arama çalışmaları başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yoğun kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığı Çaldıran-Doğubeyazıt kara yolunun Tendürek Geçidi'nin de saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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