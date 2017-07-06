Çaldıran'da Doktorun Darp Edilmesi

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir doktorun darp edilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi'nde sağlık taraması yapan Dr. Önder Okalin, bazı çocukların çevreye attığı taşların kendisine gelmesi üzerine ikazda bulundu. Bunun üzerine saldırıya uğrayarak darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Dr. Okalin'e 3 günlük "iş göremezlik" raporu verildi.



Olayla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişiden yaşı 18'den büyük olan E.K.'yı gözaltına aldı. - VAN