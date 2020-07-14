Çaldıran'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İHA