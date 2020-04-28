Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı
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Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı

VAN'ın Çaldıran ilçesinin Salahane Mahallesi'nde, il dışından gelen bir kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı
28.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:51

VAN'ın Çaldıran ilçesinin Salahane Mahallesi'nde, il dışından gelen bir kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alınırken, muhtar ise görevlilere yardım etmemek ve görevi ihmalden açılan soruşturmayla Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Çaldıran İlçesi'nin 316 haneli, bin 316 nüfuslu Salahane Mahallesi'ne il dışından gelen bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, mahalle İlçe Hhıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahalle Muhtarı Ali Rıza Yığrap ise görevlilere yardım etmemek, görevi ihmalden açılan soruşturmayla Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Van Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla kentteki koronavirüs durumu ile ilgili son bilgileri de paylaştı. Valilik, Başkale İlçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahalleleri, Gürpınar İlçesinin Günbaşı, Öveçli mahalleleri, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi 1,2,3,4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak'ta bir apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi'nde bir bina, Selimbey Mahallesi Dabbağoğlu Sokak'ta karantina uygulandığını bildirdi.

Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi'nde ise karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Van'da vaka sayısının 220, taburcu olan hasta sayısının 127, toplam entübe sayısının 1, vefat sayısının 6, karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısının da 34 bin olduğunu açıkladı.


Kaynak: DHA

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