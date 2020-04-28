Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
28.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:59
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Çaldıran ilçesinin Salahane Mahallesi'nde ise bir kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu mahalle karantinaya alındı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin nüfuslu mahalle giriş çıkışlara kapatılırken, sağlık ekipleri de tarama yapmaya başladı. - VAN
Kaynak: İHA