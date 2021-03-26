Çaldıran'da 'Ak Gençlik' futbol turnuvası

Van'ın Çaldıran Belediyesi ile AK Parti Çaldıran Gençlik Kolları Başkanlığınca 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' düzenleniyor.

Van'ın Çaldıran Belediyesi ile AK Parti Çaldıran Gençlik Kolları Başkanlığınca 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' düzenleniyor.

Çaldıran'da bulunan esnaf, STK ve değişik gençlik gruplarından oluşan 4 grup ve 24 takım arasında yapılacak olan halı saha futbol turnuvası için kuralar çekildi. Puan usulü ile haftaya başlatılacak turnuva öncesi konuşan Belediye Başkanı Şefik Ensari, başarı elde edecek takımlara sürpriz hediyeler olduğunu belirterek, "Çaldıran Belediyesi ile AK Parti Çaldıran Gençlik Kolları Başkanlığınca ortaklaşa 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' düzenliyoruz. Özellikle pandemi sürecinde gençlerimiz hem spordan uzak kaldılar hem de sportif faaliyetlerini zorunlu olarak yapamaz duruma geldiler. Gençlerimizin hoşça zaman geçirmelerini sağlamak için halı saha futbol turnuvası düzenledik. Puan usulü ile yapılacak turnuva; 4 grup ve 24 takımımız katılıyor. Kura çekimini takım temsilcilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Halı saha ve diğer ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılanacak. Amacımız gençlerimizin spora daha çok zaman ayırarak, sportif alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Turnuva sonunda başarıyı elde eden üç takıma sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Halı saha turnuva maçları önümüzdeki hafta itibari ile başlayacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi

Takım temsilcileri ve futbolcular ise Çaldıran Belediye Başkanlığı ile AK Parti Çaldıran Gençlik Kolları Başkanlığına teşekkür ederek, "Turnuvanın düzenlenmesi çok güzel oldu. Pandemi sürecinde sportif faaliyetlerden uzak kalmıştık. Bu girişimle hem arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatımız olacak hem de sportif faaliyetlerde bulunmuş olacağız. Yetkililere çok teşekkür ederiz. Şimdiden dostluk kazansın diyoruz" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı