Çaldıran'da 83 kilogram eroin ele geçirildi
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Çaldıran'da 83 kilogram eroin ele geçirildi

Çaldıran'da 83 kilogram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "1 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Hangediği Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyon ile 83 kilogram eroin maddesi arazide ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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