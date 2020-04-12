Çaldıran'da 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ne İran üzerinden yasa dışı yollarla kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mahalle yakınında yaptıkları arazi arama-tarama faaliyetinde, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.?

Kaynak: DHA