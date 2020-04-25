Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek - Haberler
Çaldıran, Van, Güncel, Haber

Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ile Çaldıran Belediyesi tarafından günde 600 kişiye sıcak yemek dağıtımına başlandı.

25.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:04
Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ile Çaldıran Belediyesi tarafından günde 600 kişiye sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Çaldıran Belediyesi tarafından Ramazanın ikinci gününde ilçeye bağlı merkez ve yaklaşık 100'e yakın kırsal mahallede ikamet eden kimsesiz ve yardıma muhtaç aileye günde üç çeşit yemek dağıtımına başlandı. Çaldıran Kaymakamlığının 300, Çaldıran Belediyesi'nin de 300 aileye sıcak AŞ verilmesiyle toplamda ilçede günde 600 muhtaç aile iftar sofrasında sıcak yemekle buluşacak. Her gün değişik çeşitlerden oluşacak olan 600 kişilik yemeğin SYDV Aşevi bünyesinde pişirilmesinin ardından görevli kişiler tarafından mahalle mahalle dolaşılarak tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleşecek.

Devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, "Çaldıran Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Belediye Başkanlığımız olarak aldığımız ortak kararla ilçemizde 300 Kaymakamlığımızca olmak üzere toplamında 600 aileye her gün sıcak yemek dağıtma kararı aldık ve bugün itibari her gün değişik üç çeşit sıcak yemeği ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza ulaştıracağız. İlçemizde 100'e yakın kırsal mahallemiz bulunmakta. Burada bulunan her ihtiyaç sahibine ulaşarak iftar sofrasında sıcak yemeğini yemesi için vakfımız çalışmalarını aralıksız devam edecektir. Aynı zamanda ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ihtiyaç sahibi olan ailelerimize gıda ve nakdi yardımlarda da bulunarak devletimizin şefkat elinin uzanacağı her yerde huzur ve mutluluğu yaşatacaktır. Devlet halkıyla halkta devleti ile vardır düşüncesi ile devletimiz kimsesiz muhtaç ailelerimize yardımlarını aralıksız sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektir" dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise "Bu rahmet ve bereket ayında belediyemiz ile kaymakamlığımızın ortak aldığı kararla günde 600 muhtaç ailemize sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Her gün değişik üç çeşit yemeği görevliler tarafından tespit edilen 600 ailemize iftar öncesi ulaştırılarak hak sahiplerinin iftar sofralarını süsleyecek inşallah. Bu uygulamamız tüm ramazan boyunca devam ederken gıda yardımlarımızda aralıksız devem edecektir" dedi

İftar Öncesi sıcak yemek alan vatandaşlar" Allah devletimize zeval vermesin. Kaymakamlığımız ve belediyemiz ortaklaşa bizlere iftar öncesi sıcak yemek getiriyorlar. Bu uygulama ihtiyaçlarını karşılayan halka uzanan güzel bir eldir. Çok mutlu olduk Allah yetkililerden razı olsun şeklinde" konuştular. - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketi: 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister...
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Aslı Enver Muazzez Abacı
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 17:19:48. #1.15#
title