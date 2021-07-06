Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi

Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde arazideki 3 şüpheli şahsın attığı çantalarda 41 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde arazideki 3 şüpheli şahsın attığı çantalarda 41 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 Temmuz 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi Çoraklı mezrasında göçmen kaçakçılığını önlemek maksadıyla alınan tedbirler neticesinde çobanlardan alınan istihbari bilgiler sonucunda yapılan operasyonda, arazide şüpheli 3 şahsın sırt çantalı yürüdükleri esnada 'dur' ihtarına uymayarak sırt çantalarını bırakıp kaçtıkları, yapılan incelemede 3 çanta içerisinde 80 paket halinde 41 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Zeki Müren Şevval Sam Ebru Gündeş
Spor Erol Bulut Fatih Terim Diego Costa Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 08:56:28. #1.16#

title