Çaldıran'da 39 kilo eroin ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çaldiran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç mezrası arazisinde arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA