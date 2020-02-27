Çaldıran'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Çaldıran'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

27.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:34
Çaldıran'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

'ın ilçesinde ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Kaşim Mahallesi'nde İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair alınan bilgi üzerine bölgeye personel sevk edildi. Kaçak sigaranın getirileceği yer olan Kaşim Mahallesi Eşengöl yaylasında yapılan operasyonda 6 koli içerisinde toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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