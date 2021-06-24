Çaldıran'da 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi
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Çaldıran'da 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Çaldıran'da 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülmek istenen 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülmek istenen 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine 24 Haziran 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Alakaya Mahallesi kırsalında Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile müşterek keşif ve dron faaliyeti icra edildi. Araziye 2 şüphelinin çanta gömdüklerinin görülmesi üzerine yapılan operasyonda 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahısların yakalanması için adli işlemlere başlatıldı. - VAN

Çaldıran'da 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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