Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

01.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:01
Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

'ın ilçesinde ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ahır içerisinde gizlenmiş farklı markalarda 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler