Çaldıran'da 25 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi alındığı belirtilerek, "Bunun üzerine 26 Nisan 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı olan Sarıçimen Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyon ile arazide sırt çantası içerisinde 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı