Çaldıran'da 2 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran'da 2 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

2.08.2019 16:59
Çaldıran'da 2 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesindeki Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, İran İslam Cumhuriyeti sınır hattı tarafından at sırtında yük ile birlikte gelen 1 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan müdahale sonucunda, şüpheli şahıs ile yüklü at ilçenin Beydoğan Mahallesi sınırlarında yakalandı. At üzerinde bulunan yükler içerisinde yapılan aramada 2 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA
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