Çaldıran'da 15 Temmuz Etkinliği

Van'ım Çaldıran ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin engellenmesinin 2'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı.

15 Temmuz 2016 milli iradeye vurulmak istenen darbe karşısında şahlanan istiklal ruhunu unutmamak için ve unutturmamak adına vatandaşlar yeniden meydanlara indi. Çaldıran'da yapılan anma etkinlikleri bu gün de camilerde okunan mevlit ve kuran tilavetinin ardından etkinlik, binlerin katıldığı tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saat 16: 00'da hükümet konağı önünde yapılan 15 Temmuz Milli İrade saygı yürüyüşünde gurup, 'şehitler ölmez vatan bölünmez', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine atılan sloganlar damgayı vurdu. Binlerin katıldığı yürüyüş hükümet konağı önünde başlayarak Vanyolu Caddesindeki yürüyüşün ardından hükümet konağı önünde sona erdi. Burada bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar bir konuşma Yaptı. 15 Temmuz 2016 Milli iradeye vurulmak istenen darbe karşısında şahlanan istiklal ruhunu unutmamak ve unutturmamak gerektiğini belirten Kaymakam Dundar, "Çok kıymetli şehit ailelerimiz ve onurlu gazilerimiz, değerli Çaldıranlı hemşerilerim. Bundan iki yıl önce o hain darbe kalkışması gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan, iradesine sahip çıkan, dimdik ayakta imanlarıyla bu hain darbe girişimi karşısında duran ve bu duruşuyla şehadete eren 250 vatan evladını rahmet minnet ve saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu kahraman şehitlerin yanın da aynı safta aynı kararlılıkla hainlere karşı yürüyen ve gazi olma onuruna erişen gazilerimize de sağlık sıhhat hayırlı uzun ömürler diliyorum. O gün sahip oldukları tek şey sadece imanlarıydı ve o iman dolu göğüsleriyle sıra dağlar gibi durarak hainlerin bu planlarını bertaraf ettiler. Bilin ki hiçbir silah hiçbir top tüfek uçak imanlı yürekleri yıkamaz bu ülkenin evlatlarının bu dik duruşu sayesinde bu gün biz daha güçlüyüz daha kararlıyız ve geleceğe doğru daha emin adımlarla yürüyoruz. Bu ülkenin birlik yürüyüşü inşallah ilelebet devam edecektir. Bu büyük ülke, bu büyük devlet bu dualı millet sonsuza kadar payidar olacaktır" dedi.

Her 15 temmuzda bu ihaneti unutmadan ihanete kalkışanları hem bu dünyada hem ebedi alem de lanetleyerek ama şehitleri de rahmet, minnet ve şükranla sürekli anacaklarını ifade eden Kaymakam Dundar, "Onlar bu ülkenin birlik ve beraberliğinin kardeşliğinin bir arada yaşamanın mührü ve şahitleridir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütü aziz milletimizin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne içte ve dışta bağımsızlığına ülkemizin birlik ve beraberliğine hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Demokrasiye büyük bir darbe vurulmaya çalışılan kara gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden aziz milletimizin darbeci hainlere en güzel cevabı verdiği o halkın hür iradesi sayesinde karanlıktan aydınlığa kavuştuğu unutulmaz bir gece olmuştur. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimi hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyen aziz milletimizin kadını-erkeği, yaşlısı-genci ile silaha tanka uçağa karşı şanlı direnişi ve yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisin de ülkesine sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kahraman askerlerimizin kararlılığı ve emniyet güçlerimizin can siperane mücadelesi sayesinde darbecilere halk hakkettiği dersi vermiş ve darbeciler hedefine ulaşamadan engellenmiştir. O kara gecede halkın gücü tankın da silahın da uçağında gücünü yenmiş ve demokrasimiz geleceğe güvenle taşınmış şanlı bayrağımız inmemiş ve şükür ezanlarımız dinmemiştir. Bu hain darbe teşebbüsüne geçit vermeyen aziz milletimiz Çanakkale ruhu ile günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak darbeci hainlere geçit verilmeyeceğini demokrasi kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır" diye konuştu.

Bu memleketin her evladı, her gendi söz konusu vatan ile devlet olunca mukaddesat olunca sıra dağlar gibi dostuna güven veren düşmanını ürperten bir durumun temsilcisi olduğunu ifade eden Dundar, "Bizler bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda hakkı ve adaleti her zaman temsil eden mazluma ve mağdura her zaman yurt ve sığınak olan bedeli ne olursa olsun özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmeyen bir büyük milletin evlatlarıyız. Eğer sonu ölüm ve şehadet ise bile bu inancımızın en yüce mertebesi hepimiz için arzulanan erişildiğinde de her kes için vuslat olan bir yüce mertebedir ülkenin her köşesinde 15 Temmuzu ve bu gece o gecenin aynı saatin de milli bir direniş ve şahlanışı tekrar yaşıyoruz. 15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız. Bu ihanet şebekelerinin iş birliklerini bu millet devlet var oldukça hiçbir zaman unutulmayacaktır. Unutmamak kararlılığımızı inancımızı irademizi güçlendiren birlikte yaşama ve geleceğe hep birlikte inşallah ulaşma arzumuzu güçlendiren en önemli dayanağımızdır. 15 Temmuzu unutmamak için gelecek nesillerimize aktarmak ve bir daha ihanet şebekelerinin türememesi için çocuklarımıza milli birlik manevi bilinç ve İslam bilinci ile yerleştirmemiz hepimizin birinci derecede vazifemizdir. Çünkü çocuklarımız en değerlilerimizdir. Onların yetiştirilmesi edebi adabı hiç kimseye hiçbir örgüte emanet edilmeyecek kadar önemlidir. Biz kendi çocuklarımıza sahip çıkmadığımız zaman maalesef birileri bize karşı terörist yetiştirip bize bomba yağdıracak kadar canileştirip zombileştirebiliyor. Bize düşen onlara sahip çıkmak geleceğe hazırlamaktır. Bu duygu düşüncelerle milletin varlığına istikbaline inancına darbe vurmak isteyenlere karşı canlarını feda eden 15 Temmuz milli irade ve demokrasi şehitlerimizi ve ülkemizin her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti mevlidi şerifin okunmasını ile devam eden program 15 Temmuz'da şehadete eren 250 kişinin isimlerinin okunması ile devam etti. Verilen yemek ikramının ardından öğrencilerin şiirler okuması 15 Temmuz'da yaşananların sinevizyon gösterisi ile birlikte Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekranda izlendi. Etkinlik, tüm ilçede selanın okunması ile birlikte sabah namazına kadar devam edecek. - VAN