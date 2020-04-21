Çaldıran'da 15 kilo eroin ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi'nde arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA