Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

02.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:19
Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 13 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA
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