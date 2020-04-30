Çaldıran'da 1 kilogram eroin ele geçirildi
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Çaldıran'da 1 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Çaldıran'da 1 kilogram eroin ele geçirildi
30.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:18

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesi Dayanc mezrasında çalışma yapıldığı belirtildi. İcra edilen faaliyet sonucunda yapılan arazi aramasında 1 kilogram eroin ele geçirilirken, adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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