Çaldıran'da 1 kilo eroin ele geçirildi
08.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:03
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, arazide 1 kilo eroin ele geçirildi.
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, arazide 1 kilo eroin ele geçirildi.
- Van
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çaldıran ilçesi Dayanc mezrasına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada 1 kilo eroin ele geçirilirken, uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
- Van
Kaynak: DHA