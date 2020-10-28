Çaldıran Belediyesinden üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Çaldıran Belediyesi, üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye yardımcı kitap seti hediye etti.

Çaldıran Belediyesi, üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye yardımcı kitap seti hediye etti.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve belediye tarafından hayata geçirilen "Genç Yarınlar Projesi" kapsamında liseden mezun olan 200 öğrenciye kitap seti dağıtıldı.

Programa katılan Kaymakam Yusuf Durani Dinç, eğitime verdiği destekten dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediyenin okulların bakımın ve öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağladığını belirten Dinç, devlet millet kaynaşmasının güzel örneklerinden birini gördüklerini aktardı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüyle yaptıkları protokol çerçevesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yardımcı kitap seti dağıttıklarını dile getirdi.

Öğrencilere her türlü destekle bulunduklarını ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz öğretmeler eşliğinde kaliteli bir eğitim alıyor. Evi uzakta olan öğrencilerimizi belediyemize ait servis aracıyla evlerinden alıyoruz, tekrar evlerine bırakıyoruz. Geçen yıl 55 öğrencimizi üniversiteye kazandırdık. Bu yıl hedefimiz 200 öğrenci. Bu yıl belediye olarak 40 okulumuzda tadilat ve boya işlerini üslenip yaptık. Bizler aslında geleceğimize yatırım yapıyoruz. İleride bizim boşaltacağımız koltuklara oturacaklar. Genç beyinleri yetiştiriyoruz."

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca