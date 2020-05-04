Çaldıran Belediyesinden 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi
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Çaldıran Belediyesinden 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

Çaldıran Belediyesinden 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi
04.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:37

Van'ın Çaldıran Belediyesi personelline yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi personelline yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı esir alan pandemi nedeniyle Çaldıran Belediyesi de tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan eğitimlerde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yerine özgü tehlike ve alınacak önlemler, meslek hastalıkları, iş yeri temizliği ve düzeni, pandemi, hastalıklar (veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi, korona) tehlikeleri, bulaşma yolları, alınması gereken tedbirler gibi konular ele alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye personellerine yönelik rutin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini belirterek, "Özellikle dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı belediye çalışanlarımızın daha çok bilgilendirilmesi açısında sık sık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Belediyemiz personellerine Dr. Adem Yağan ve arkadaşları tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yerine özgü tehlike ve alınacak önlemler, meslek hastalıkları, iş yeri temizliği ve düzeni, pandemi, salgın hastalıklar, bulaşma yolları, alınması gereken tedbirler gibi konular ele alınarak belediye çalışanlarımız bilgilendirilmişlerdir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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