Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması
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Çaldıran, Türkiye, Van, Güncel

Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüsünün ortaya çıkmasıyla başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

17.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:31
Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüsünün ortaya çıkmasıyla başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çaldıran Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirlerini arttırdı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını korumak amacıyla aldığı önlemler çerçevesinde ilçedeki kamu kurum binalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan dezenfekte çalışmalarının her 15 günde bir yapılacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alınan korona virüsüne karşı çeşitli önlemler almıştık. Ülkemizde korona virüsünün baş göstermesiyle birlikte önlemlerimizi arttırdık, arttırmaya da devam edeceğiz. İlçemizde bulunan market, fırın ve kasap gibi tüm iş yerlerimizdeki denetimlerimizi arttırmanın ardından kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte camii, okul, hastane ve insanların toplu olarak bulunabileceği her yerde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarıyla halkımızın korona virüsüne karşı korunmalarını sağlıyoruz. Türkiye geneli olduğu gibi ilçemizdeki kahvehaneler ve kafelerin kapatılmasının ardından halkımızın Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu kurallara uymaları konusunda da duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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