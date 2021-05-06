Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği
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Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği

Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı 60 çiftçiye tohum ve gübre desteğinde bulundu.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı 60 çiftçiye tohum ve gübre desteğinde bulundu.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerinin gözetiminde yapılan ekimler için tarımsal alet ve makine desteği de verildi. Çiftçiye destek vermeye devam edeceklerini belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran ilçemizde ekilmeyecek bir tarla kalmasın diye mücadele ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ekilmeyecek tarlalarımız kalmasın talimatı üzerine çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyor. İlçemizde 60 çiftçimiz bize müracaat etti. Her bir çiftçimize 10 dönümlük alanda ekilmek üzere mercimek, nohut ve fasulye tohumu desteğinde bulunduk. İlçemizde toplam 600 dönümlük alanda belediyemizin bünyesinde bulunan ziraat mühendisleri gözetiminde 12 ton tohum ve 5 ton gübre dağıttık Çiftçimize sadece tohum desteği ve gübre desteğinde bulunmadık. Ekim esnasında kullanılacak olan tarım ekipmanları desteğinde de bulunmaktayız. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde ekilmedik tarım arazisi bırakmayacağız. Önümüzdeki yıl projemizi daha da büyüteceğiz" dedi.

Çiftçi Adnan Demir ise daha önce Çaldıran genelinde sadece buğday, arpa, yonca ve korunga ekimi yaptıklarını belirterek, "Bu sene Çaldıran Belediye Başkanımız Şefik Ensari'nin destekleriyle nohut, mercimek ve fasulye ekimine başladık. İlk defa topraklarımız nohut ve mercimekle tanıştı. İnşallah iyi bir hasılat alırız. Başkanımıza sonsuz saygılarımı sunarım Belediyemizin destekleriyle Çaldıran çiftçileri daha da büyüyüp ülkemizin ekonomisine katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. - VAN

Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği
Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği
Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği
Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği
Çaldıran Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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