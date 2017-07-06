Çaldıran Belediyesinden Çevre Temizliği

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.



Bahar mevsiminden bu yana sürdürülen temizlik çalışmalarında iki milyon tona yakın çöp mahalle aralarında toplandı. İlçedeki mahallerde yapılan hummalı temizlik çalışmasında 50 personelle birlikte 2 vakkumlu süpürgeli araç, 3 kepçe, 6 kamyon, 3 adet sıkıştırma çöp aracı ile birlikte çalışmalara aralıksız devam ediyor.



Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinde bahar mevsiminden bu yana sürdürülen temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Dundar, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı temizlik ekiplerimizin yaptığı temizlik çalışmasında 80'i aşkın mahallemizde üç aylık bir zaman diliminde iki milyon tona yakın çöp mahalle aralarında temizlendi. Temizlik çalışmalarına katılan 50 personelimizle birlikte 2 vakkumlu süpürgeli araç, 3 kepçe, 6 kamyon, 3 adet sıkıştırma çöp aracı ile birlikte çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Bu hizmetimiz 7/24 devam edecektir. Halkımız belediyemize ait 24 saat hizmet veren 0539 552 69 01 whatsApp numaralı hattımızdan talep ve şikayetlerini ulaştırabilirler. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halkımızın hizmetinde, ilçemize kazandıracağımız kalıcı projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - VAN