Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
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Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, başlattığı bahar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, başlattığı bahar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahar mevsimiyle birlikte ilçe merkezinin ardından kırsal mahallelerde de başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinin ardından kırsal mahallelerde de bahar temizliğinin başlandığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçe merkezinde başlatılan bahar temizliğini aralıksız sürdürürken, kırsal mahallelerimizde de çalışmalar başlatıldı. Karların erimesinin ardından biriken çöp ve soba küllerinin temizlenmesinin ardından çöp merkezine taşınıyor. 40 personel ve 10 iş makinesiyle sürdürülen temizlik çalışmalarının ardından ilçe merkezde bulunan cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanarak halkımızın daha temiz ve hijyen bir ortamda yaşamalarına katkı sunacağız" dedi. - VAN

Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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