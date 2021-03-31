Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
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Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

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Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, bahar temizliğiyle birlikte korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, bahar temizliğiyle birlikte korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Bahar mevsimiyle birlikte Çaldıran ilçe merkezinde temizliğe başlayan belediye ekipleri, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Yürütülen temizlik çalışmalarında karlar altında biriken çöpler temizlenirken, buz kütleleri ise şehir dışına çıkartılıyor. Çarşı merkezinde start alan bahar temizliği 40 personel ve 10 iş aracı ile yürütülürken, mahalle aralarındaki cadde ve sokaklarda da kar altında biriken kömür külleri temizlenerek çöp alanlarına taşınıyor. Bir yandan bahar temizliği yapılırken diğer bir yandan da korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı şefik Ensari, "İlçemizde bahar mevsimiyle birlikte temizlik seferberliği başlattık. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 40 personel ve 10 iş makinesiyle ilçe merkezimizde bahar temizliğine başladı. İlk etapta çarşı merkezinde bulunan ana arter, cadde ve sokaklardaki karlar altında biriken çöpler temizlenirken, oluşan buz kütleleri ise şehir dışında bulunan çöp alanına taşınmaktadır. Bahar temizliğinin yapıldığı bugünlerde korona virüs salgınına karşı da dezenfekte işlemlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. İlçe merkezimizde temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamladıktan sonra karların tamamen erimesi ile birlikte ilçemizin kırsalında bulunan mahallelerde de bahar temizliği çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz. Havların ısınmasının ardından ilçede bulunan tüm çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparak dezenfekte edeceğiz. Hedefimiz, ilçemizi temiz ve yaşanılabilir bir kent haline getirmektir" dedi. - VAN

Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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