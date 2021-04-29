Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek
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Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek

Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, maddi durumu düşük ailelere sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, maddi durumu düşük ailelere sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi mobil aşevi ilçe merkezi ve kırsalda bulunan 80 farklı noktadaki ihtiyaç sahibi 600 kişiye Ramazan ayında da her gün sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Çaldıran Öğretmenevi yemekhanesinde sabahın erken saatlerinde hazırlanan yemekler, Çaldıran Belediyesi mobil aşevi ekipleri tarafından alınarak mobil aşevi aracılığıyla 600 kişiye ulaştırılarak evlerine tek tek servis yapılıyor. Her gün üç çeşit değişik menülerde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofrasına ulaştırılıyor,

Ramazan ayında yardıma muhtaç 600 kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Belediyemizin mobil AŞ evi aracılığı ile 80 farklı noktada bulunan 600 kişiye ulaşarak Ramazan'ın bu güzel günlerinde iftar sofralarında sıcak yemek yemelerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle pandemi döneminde maddi durumu düşük 600 kişiye her gün iftar saatinden önce ulaşarak iftar sofralarında sıcak yemek ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Her gün üç çeşit yemek hazırlanarak mobil AŞ evi aracımız ve belediye araç ve personellerimizle ailelerin evlerine bırakılmaktadır. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerimizin yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz" dedi. - VAN

Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek
Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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