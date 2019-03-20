Çaldıran Belediyesinde 'Toplu İş Sözleşmesi' İmzalandı

Van'ın Çaldıran Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesine Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Belediye İş Sendikası Van Şube Başkanı Emin Yeşilova, Belediye Başkan Vekil Yardımcısı Lütfullah Yılmaz ve belediye çalışanları katıldı. Çaldıran Belediyesinde çalışan 89 kişinin maaşlarında yaklaşık 700 lira zamla birlikte 6772 sayılı yasa gereği 52 gün ikramiye ile birlikte toplam ikramiye sayısı 112 güne çıkarılarak yılda 4 eşit tam maaş halinde ödenerek sosyal ve özlük haklarında düzeltmeler yapıldı.

89 belediye çalışanın sözleşme imza töreninde ikramiye gün sayısının toplam 112 güne çıkarıldığını belirten Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran Belediyesinde çalışan 89 kişinin maaşlarında yaklaşık 700 lira zamla birlikte 6772 sayılı yasa gereği 52 gün ikramiye ile birlikte toplam ikramiye gün sayısı 112 güne çıkarılarak, yılda 4 eşit tam maaş halinde ödenerek sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Bugün burada düzenlenen toplu iş sözleşmesinde sizler yararlanacaksınız. Gerek kamuda çalışanların gerek işçi ve gerek memur statüsünde olsun, sendika hakları mevcuttur. Sizler de bu haklarınızı kullanıp Belediye İş Sendikasına üye oldunuz. Bizler de Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Yapılan bu toplu iş sözleşmesinde, haklar sözleşme altına alınarak 3 yıl boyunca uygulanacaktır. Tamamen işçilerin lehine ne kadar hüküm varsa, bizler de hepsini yazdık ve imzaladık. Bundan sonra kimselerin sizleri işten çıkarma keyfiyeti yok. Sizden istediğimiz, ekmek kapınıza sahip çıkmanızdır. Herkes işini gücünü yaparak devletine sahip çıkarak, maaşını ve diğer haklarını alsın. Devlet burada ilçenin ve burada yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve yatırımın peşindedir. Birileri gibi yakma yıkmayı vaad etmiyor. İki yıldır birlikte çalıştık, sadece hizmet ettik. Burada da kim oturursa otursun herkes devletine, kanunlarına uymak zorundadır. İsterse yüzde 100 oylarla seçilmiş olsa bile değişmeyecek. Herkesin hizmet ve güvence garantörü devlettir. Biz burada devlet olarak, devlete el uzatacak kimseleri burada oturtmayız. Sizlerin haklarını devlet nasıl koruyorsa, burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın da haklarını korumakla yükümlüdür" dedi.

Belediye İş Sendikası Van Şube Başkanı Emin Yeşilova ise, Çaldıran Belediyesinde çalışan personelin haklarını en iyi şekilde savunduklarını belirterek, "Çaldıran'a atanan Kaymakam Tekin Dundar, ilçe için büyük bir şanstır. Burada çalışan işçilerin haklarını tek tek kendisi belirleyerek, sendika olarak haklarınızı korumamıza gerek bile bırakmadan sözleşmeyi bizzat kendisi hazırlayarak, sizlerin adına bizleri mutlu etti. Belediye İş Sendikası ve belediyede çalışanlarımız adına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Van Şube Başkanı Emin Yeşilova, daha sonra Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'a plaket takdim etti. Sözleşmenin imzalanması ve Başkan Vekili Dundar'ın işçileri tek tek tebrik etmesiyle program sona erdi.

Çaldıran Belediyesinde çalışan 89 personel ise, Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'a teşekkür ederek, gerek maaş artışlarında gerekse sosyal ve özlük haklarının korunmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, işten çıkarılmalarındaki haklarının saklı tutulmasının kendileri için büyük önem arz ettiğini kaydettiler. - VAN

Kaynak: İHA