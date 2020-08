Çaldıran Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan gençlere destek çıkıyor Van'ın Çaldıran Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulları (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 40 öğrenciye ücretsiz eğitim vererek sınavlara hazırlıyor.

Çaldıran Belediyesi, "Gençlere Spor Alanlarından Destek" projesi kapsamında Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulları (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 40 öğrenciye ücretsiz eğitim vererek, sınavlara hazırlıyor. 40 öğrenci, belediye araçlarıyla spor yapılacak alanlara taşınarak uzman spor hocaları eşliğinde eğitimler veriliyor.

Belediyenin desteğiyle verilen kurslarda beceri, denge, dayanıklılık, koşu gibi zorlu alanlarda oluşan özel yetenek sınavlarda her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde 'Gençlere Spor Alanlarından Destek' projesi kapsamında BESYO özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlerimize her zaman olduğu gibi bu yılda desteklerimiz devam ediyor. İlçemizde yetenek sınavlarına katılmak isteyen geçlerimiz uzman öğretmenlerimiz tarafından düzenli olarak yetenek geliştirme kursları verilmektedir. Kurslara katılan 40 öğrencimiz belediyemizin araçları ile alınarak spor alanlarına taşınarak burada her gün düzenli olarak özel yetenek sınavlarına hazırlandıktan sonra tekrar ilçeye taşınmaktadırlar. Amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin spor alanlarında iyi derece elde ederek arzu ettikleri okullara girmelerine katkı sunmaktır" dedi.

Kurslara katılan öğrenciler ise Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür ederek, "Gençlere Spor Alanlarından Destek" projesi BESYO özel yetenek sınavlarına hazırlanmak üzere 40 kişi belediyenin imkanları ile sınavlara hazırlanıyoruz bu hizmet hayatımıza çok güzel şeyler kattı Allah yetkililerden razı olsun dediler - VAN

