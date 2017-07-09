Çaldıran Belediyesi Girişimcilik Kursu Açtı

Çaldıran Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) girişimcilik kursu açıldı.



Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan girişimcilik kursu için müracaatların 12 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.



Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediye Başkanlığı ile KOSGEB tarafından ortaklaşa girişimcilik kursunu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıklarını söyledi.



Dundar, şöyle konuştu:



"Eğitmen ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı girişimcilik kursundaki amacımız, KOSGEB'ten faydalanarak iş yeri açmak isteyenlere iş olanağı sağlamaktır. 30 erkek ve 30 kadın kursiyerin sertifika alıp ve iş sahibi olmasını sağlayacağız. Kursiyerlerimiz dört günde 32 saatlik eğitimden sonra sertifika sahibi olabilecek. İlçemiz, Van merkeze 110 kilometre uzaklıktadır. Van'da kursa katılmanın zor olacağını düşünerek, hizmetin vatandaşlarımızın ikamet ettiği yerde verilmesini sağladık."