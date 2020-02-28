Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'den İdlib mesajı
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Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'den İdlib mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, İdlib'de rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.

28.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:00
Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'den İdlib mesajı

Van'ın Belediye Başkan Şefik Ensari, 'de rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.


Baskan Ensari, yayımladığı mesajda, "Suriye'de rejim unsurları tarafından dün aksam saatlerinde yapılan hain saldırı sonucu kahraman ordumuzun 33 askeri şehadet şerbeti içerek şehit olmuştur. Türk milletinin başı sağ olsun. Canlarını vatan uğruna feda eden aziz kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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