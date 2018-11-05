Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaldıran'a 6 bin 600 metre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı.

Birçok ilçede tarımsal alanda çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çaldıran ilçesine de 6 bin 600 metre uzunluğunda sulama kanalı yaptı. Yapılan çalışma ile Umuttepe ve Aşağı Kuyucak mahalleleri sulama suyu ile buluşurken, 370 hektar arazi de tarıma elverişli hale getirildi. Sulama kanalları yazın çiftçinin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılarken, yağışlı havalarda ise Umuttepe ve Aşağı Kuyucak mahallelerinde yaşanan olası su taşkınlarının da önüne geçmiş olacak.

Çaldıran ilçesinin kırsal bir ilçe olması nedeniyle en büyük geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, buna rağmen bugüne kadar ilçede tarım ve sulama kanalları adına hiçbir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Dundar, "Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizin kırsal kesimlerinde büyük bir sorun olan sulama kanalları ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Geçen sene itibariyle Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından büyük projelere imza atıldı. İlçemize büyükşehir tarafından göletler, sulama kanalları, su kuyuları ve enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerji sistemleri de yapıldı. Ben ilçemize yapılan hizmetler için Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallelerinde yapılan proje sayesinde arazi sulamada ve su baskınlarına karşı çok büyük bir kolaylık yaşadıklarını ifade eden Umuttepe Mahallesi sakini Kemal Açıkgöz ise, "Çaldıran ilçemiz arazi bakımından çok geniş bir coğrafya. Yağış alan bir ilçe olmamıza rağmen sulama kanallarımız olmadığı için sulama konusunda büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun devletimiz bizi unutmadı. Köyümüze çok modern sulama kanalları yaptı. Her şey için teşekkürler" diye konuştu. - VAN