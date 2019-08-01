Çaldıran'a 5 spor tesisi

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 5 spor tesisi sözü aldı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret eden Başkan Şefik Ensari, ilçede yapılacak bazı hizmetler konusunda destek istedi. Başkan Ensari, "İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımızı makamında ziyaret ettik. İlçemizin bazı ihtiyaçlarını Bakanımızla paylaştık. Gençlik ve Spor Bakanımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin temel ihtiyaçları olan sportif faaliyetlerin yapılması için bir adet kapalı havuz ile birlikte bir halı ve üç adet basket sahasının yapılacağının sözünü verdi. Daha önce yapılmasını planladığımız yaşam merkezi ve meslek edindirme alanını da içinde barındıracak çok amaçlı spor kompleksini de 2020 yatırım planına dahil edildi. İnşallah bu hafta içinde imzaların atılmasıyla birlikte yapım sürecine başlanacaktır. Amacımız bireylere değil, yapacağımız her hizmetten 65 bin insanımıza ulaşarak faydalanabilmeleridir. İlçemizde bu tür sportif alanların açılmasıyla birlikte gençlerin boş zamanlarını burada değerlendirerek hem kendilerine hem de ülkemize daha faydalı birer birey olarak yetişmeleri sağlanmış olacaktır. Bizler Çaldıran'a yakışır hizmetleri tek tek yerine getirerek halkımızın teveccühlerine layık olmaya çalışacağız. Bizler için halka hizmet Hakk'a hizmettir" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA