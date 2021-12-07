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Çaldılar, sattılar, kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldılar, sattılar, kaçamadılar

Denizli'nin Buldan ilçesinde çaldıkları demir kapı ve pencereleri satan 2 hırsız, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çaldıkları demir kapı ve pencereleri satan 2 hırsız, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana gelen olayda; E.E. evinin önünde çıktığında demir kapı ve pencerelerinin olmadığını fark etti. E.E.'nin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri izlediği güvenlik kamerası sonucu şüphelilerin S.U. ve K.U. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yapmış olduğu takip sonucunda hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yanında çalınan eşyalar bulunmazken, ardından sattıkları ortaya çıktı. Jandarma ekipleri şüphelileri işlemleri yapılmak üzere gözaltına aldı. - DENİZLİ

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