Çaldılar ama kaçamadılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldılar ama kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldılar ama kaçamadılar

Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozaklı ilçesinde yaşandı. Bir otelden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin sıcak takibi sonrasında araç ilçe dışında durduruldu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 100 kilo ağırlığında çalıntı bakır kablo ve bakır plakalar ele geçirildi. Araçta bulunan Z.A. ve H.İ.Ş. şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - NEVŞEHİR

Çaldılar ama kaçamadılar

Emekli polis, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini tabancayla öldürdü

Emekli polis, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini tabancayla öldürdü

 El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

 Elif'e ne oldu? Sevgilisi 'İntihar etti' dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek

Elif'e ne oldu? Sevgilisi "İntihar etti" dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title