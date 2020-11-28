Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı
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Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı

28.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:41

Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı Sancaktepe'de bir iş yerinden çaldıkları ürünleri 2. el eşya satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden satışa çıkaran şahıslar, gözaltına alınarak tutuklandı.

Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir iş yerinden çaldıkları ürünleri 2. el eşya satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden satışa çıkaran şahıslar, gözaltına alınarak tutuklandı.

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 24 Kasım 2020 tarihinde 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Bu kapsamında yürütülen çalışmalarda elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı Murat G. ve Abdurrahman K. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar aynı gün saat 20.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

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Murat G. isimli şahsın ikamet adresinde gerçekleştirilen aramalarda, 23 paket 500 gramlık paket çay, 1 adet bisiklet, 2 adet televizyon, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahsın farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçunun faili oldukları ve çaldıkları malzemeleri 2. el eşya satışı yapılan bir site üzerinden satışa çıkardıkları ve daha önce 1 adet bisikleti bu yöntemle sattıkları tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan 25 Kasım'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı
Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı
Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı
Çaldıkları ürünleri internetten satışa çıkaran şahıslar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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