Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü... Hırsızlık anı kamerada
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Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü... Hırsızlık anı kamerada

Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü.

15.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:22

Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü... Hırsızlık anı kamerada

İşyeri ve oto hırsızları yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de farklı tarihlerde işyeri ve otolardan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, işyerinden çaldıkları sigara ve tütünleri kolilerle taşıması şaşkınlık oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Selçuk ve Gürcü Sokak'ta işyerinden hırsızlık, Osmanlı Mahallesi Ersan Sokak'ta ise otodan hırsızlık olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin A.T. ve G.E. olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bir şüphelinin, işyerinden çaldığı sigara ve tütünleri kolilerle taşıdığı şaşkınlık oluşturdu. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden A.T. (22), F.D. (34), ve G.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü... Hırsızlık anı kamerada

Kaynak: İHA

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