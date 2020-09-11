Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı
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Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı

Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir TIR'ı çalan 4 kişi polisin operasyonu ile yakalanırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı
11.09.2020 00:36 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:40

Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı


KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir TIR'ı çalan 4 kişi polisin operasyonu ile yakalanırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan TIR motor ve şase numarası değiştirilmiş halde ele geçirildi.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de 6 Eylül günü bir TIR'ın çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Oto hırsızlık çetesi üyesi olan 4 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan TIR, motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi. 17 suç kaydı olan S.Y., 14 suç kaydı olan D.S., 2 suç kaydı olan F.H. ve 1 suç kaydı olan A.G. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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