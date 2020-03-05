Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada

05.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:48

AKSARAY'da bir evden televizyon çalan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyonu taşıma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne 2 Mart Pazartesi günü gelen kimliği belirsiz 2 kişi, dairelerin kapı zillerini tek tek çaldı. Birinci kattaki dairede kimsenin olmadığını anlayınca da şüphelilerden biri, içeri girdi. Şüpheli evden aldığı televizyonu, balkondan, kendisini bekleyen arkadaşına verdi. İkili daha sonra kendilerini bekleyen üçüncü arkadaşlarıyla kaçtı.

Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin çaldıkları televizyonu taşırken görüntülerine rastladı. Görüntüler sayesinde kimlikleri tespit edilen Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) dün yakalandı.

Daha önceden de 3 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA