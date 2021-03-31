Çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkânına satan iki kardeş yakalandı
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Çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkânına satan iki kardeş yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkânına satan iki kardeş yakalandı

Eskişehir'de bir bağ evinden çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkanına sattığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bir bağ evinden çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkanına sattığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'nın Doğankaya mahallesinde I.K. isimli şahsa ait bağ evinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde bağ evinden çalınan LCD televizyonun Eskişehir il merkezinde ikinci el eşya alım-satım işi yapan bir işletme tarafından, sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. O.I. isimli şahsa ait işletmede yapılan arama neticesinde çalıntı televizyon ele geçirilerek, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi.

Söz konusu işletme yetkilisi O.I. hakkında "Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık olayının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde bağ evinden hırsızlığı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi C.G. ve V.G. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerinin I.K.'nın bağ evinden çaldıkları LCD Televizyonu 300 TL karşılığında O.I.'ya sattıkları tespit edilen şüpheliler, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra "Evden Hırsızlık" suçuyla adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık şüpheli kardeşler çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.G. daha önce karıştığı bir hırsızlık suçu ile ilgili hakkında kesinleşmiş cezası olması nedeniyle tutuklanarak Eskişehir 1. Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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